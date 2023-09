Atelier DIY cartes de vœux Médiathèque de Chevillon Chevillon, 9 décembre 2023, Chevillon.

Atelier DIY cartes de vœux Samedi 9 décembre, 09h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur réservation

Personnalisez et envoyez des cartes de vœux 2024 originales, grace aux techniques et conseils de Lulu.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

