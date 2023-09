Le mois du film documentaire en collaboration avec la MDHM Médiathèque de Chevillon Chevillon, 24 novembre 2023, Chevillon.

Le mois du film documentaire en collaboration avec la MDHM Vendredi 24 novembre, 18h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Pour cette édition 2023 la MDHM vous a concocté une selection » mettant à l’honneur les femmes le territoire haut-marnais.

Dans ce documentaire vous écouvrirez la zone de Chaumont et Nogent, un des leaders mondiaux sur le marché de la prothèse médicale avec des entreprises de ce qu’on nomme désormais la « Prosthesis Valley ». Une prothèse de hanche sur trois et une prothèse d’épaule sur quatre posées dans le monde est fabriquée entre Chaumont et Nogent, un bassin d’à peine 20 km2 rebaptisé « Prosthesis valley». 30 entreprises et 2 000 salariés travaillent à remettre sur pied les cassés de la vie. Ce marché mondial explose, porté par le sport, l’obésité, et le vieillissement. De quoi attirer multinationales et fonds d’investissement.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70

