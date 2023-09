La Constellation 2.0 Médiathèque de Chevillon Chevillon, 22 novembre 2023, Chevillon.

La Constellation 2.0 Mercredi 22 novembre, 14h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Un atelier pour vous familiariser à la technologie du codage informatique, découvrez les robots M Tiny, mis à disposition par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

