« Tangram » une exposition proposée du 08 au 29 novembre Médiathèque de Chevillon Chevillon, 8 novembre 2023, Chevillon.

« Tangram » une exposition proposée du 08 au 29 novembre 8 – 22 novembre, les mercredis Médiathèque de Chevillon Entrée libre

Le tangram, puzzle d’origine chinoise, est le point de départ du livre Tangram, d’Alice Brière-Haquet et Sylvain Lamy aux éditions 3oeil, où dialoguent jeux de formes et jeux de mots. La langue s’éclate et le carré s’en tamponne le temps d’un voyage à géométrie variable.

Cette exposition créée dans le prolongement du livre comprend 29 illustrations originales et inédites, de nombreuses photos des étapes de création ainsi qu’unTangram géant en mousse pour jouer et s’exercer.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est

