Haute-Marne « La Rose et le chou » par Cécile SOUCHOIS-BAZIN Médiathèque de Chevillon Chevillon, 2 novembre 2023, Chevillon. « La Rose et le chou » par Cécile SOUCHOIS-BAZIN Jeudi 2 novembre, 15h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription En un clin d’oeil, on sait si un bébé est une fille ou un garçon. L’une éclot au coeur d’une rose, l’autre est enveloppé dans des feuilles de chou. Et si les filles étaient Rosa-Chou et les garçons Chou-Fleur ?.

A partir de 5 ans – 45 min

Médiathèque de Chevillon
Rue du château, 52170 CHEVILLON
Chevillon 52170 Sommeville
Haute-Marne Grand Est
03 25 04 95 70
media-chevillon@agglo-saintdizier.fr

