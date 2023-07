« La Rose et le Chou » de Cécile SOUCHOIX BAZIN Médiathèque de Chevillon Chevillon, 2 novembre 2023, Chevillon.

« La Rose et le Chou » de Cécile SOUCHOIX BAZIN Jeudi 2 novembre, 09h30 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

En un clin d’oeil on sait, si un bébé est une fille ou un garçon. L’une éclot au coeur d’une rose, l’autre est enveloppé dans des feuilles de chou. Et si les filles étaient Rosa-chou et les garçons chou-fleur ?

Camille expérimente, imagine, raconte, s’interroge sur le monde …

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T09:30:00+01:00 – 2023-11-02T10:30:00+01:00

conte