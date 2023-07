Polina STATSENKO et Didier JACQUIER Médiathèque de Chevillon Chevillon, 22 septembre 2023, Chevillon.

Polina STATSENKO et Didier JACQUIER Vendredi 22 septembre, 20h30 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Cordes vocales, ukulélé, percussions et contrebase : Courbes et Cordes déshabillent quelques standards de jazz, de la pop, de la chanson et des musiques du monde.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

