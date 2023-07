La Constellation 2.0 Médiathèque de Chevillon Chevillon, 20 septembre 2023, Chevillon.

La Constellation 2.0 Mercredi 20 septembre, 14h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Un atelier pour permettre aux enfants de transformer un coloriage en dessin animé, ainsi que pour découvrir le kit pour robot pédagogique mTiny qui s’adresse à tous les enfants dès la maternelle et leur permet de développer leur sens logique par le jeu et les histoires.

Valises numériques misent à disposition par la MDHM

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T16:00:00+02:00

