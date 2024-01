« Histoires de poches » Médiathèque de Chevillon Chevillon, mercredi 13 juillet 2022.

« Histoires de poches » Spectacle de contes « Histoires de poches » par la compagnie I.R.E.A.L. Mercredi 13 juillet 2022, 15h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

La Conteuse a tellement ramassé d’histoires que ses poches sont pleines, mais par où commencer ? Grâce aux choix du public, elle passe d’une histoire à une autre à l’aide d’objets nichés dans sa robe. Contes, chansons, devinettes se suivent et se répondent de manières aléatoires offrant une racontée à chaque fois différente.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

