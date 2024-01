Atelier médialab : Découverte de l’imprimante 3D Médiathèque de Chevillon Chevillon, jeudi 10 février 2022.

Atelier médialab : Découverte de l’imprimante 3D Une animation autour de l’opération « Le mois du numérique » Jeudi 10 février 2022, 14h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-02-10T14:00:00+01:00 – 2022-02-10T17:00:00+01:00

Fin : 2022-02-10T14:00:00+01:00 – 2022-02-10T17:00:00+01:00

L’impression 3d consiste à superposer des couches de thermoplastique (PLA pour le plastique d’origine végétale) à l’aide d’une imprimante 3D. Grâce à cet outil on peut réaliser de petits objets soit en les concevant de toutes pièces soit en s’inspirant de modèles libres disponibles en ligne. Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la modélisation en 3d puis repartir avec un objet réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

A partir de 10 ans

Un atelier proposé par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]