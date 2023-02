Démo Eloquence médiathèque de Chatou Chatou Catégories d’Évènement: Chatou

Yvelines

Démo Eloquence médiathèque de Chatou, 17 mars 2023, Chatou. Démo Eloquence Vendredi 17 mars, 20h00 médiathèque de Chatou

Entrée libre

Dis-moi Dix mots médiathèque de Chatou 85, boulevard de la République 78400 Chatou Les Bas de Chatou Chatou 78400 Yvelines Île-de-France Parking

01.30.09.68.60 http://mediathque-chatou.fr https://www.facebook.com/search/top?q=m%C3%A9diath%C3%A8que%20de%20chatou médiathèque Démo Eloquence Venez écouter et voir s’affronter ces jeunes orateur.ices.Démonstration suivie d’un échange avec le public sur les subtilités de l’éloquence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00

2023-03-17T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Chatou, Yvelines Autres Lieu médiathèque de Chatou Adresse 85, boulevard de la République 78400 Chatou Les Bas de Chatou Ville Chatou Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville médiathèque de Chatou Chatou Departement Yvelines

médiathèque de Chatou Chatou Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatou/

Démo Eloquence médiathèque de Chatou 2023-03-17 was last modified: by Démo Eloquence médiathèque de Chatou médiathèque de Chatou 17 mars 2023 Chatou médiathèque de Chatou Chatou

Chatou Yvelines