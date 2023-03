Dictée à la médiathèque Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Dictée à la médiathèque Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs, 18 mars 2023, Châtellerault. Dictée à la médiathèque Samedi 18 mars, 17h15 Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs Entrée libre A l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, venez vous amuser et jouer avec les mots à la médiathèque.

Une grande dictée vous sera proposée par les bibliothécaires… Qui aura la meilleure orthographe ? Des lots sont à gagner! Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs Place Dupleix, Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0449211128 https://mediatheques.grand-chatellerault.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T17:15:00+01:00 – 2023-03-18T18:30:00+01:00

2023-03-18T17:15:00+01:00 – 2023-03-18T18:30:00+01:00 ©Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs Adresse Place Dupleix, Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs Châtellerault

Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Dictée à la médiathèque Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs 2023-03-18 was last modified: by Dictée à la médiathèque Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs 18 mars 2023 Châtellerault Médiathèque de Châtellerault-Centre / Les Halles des savoirs Châtellerault

Châtellerault Vienne