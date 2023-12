Nuit de la lecture : Le Corps – Médiathèque Médiathèque de Châteaudun Châteaudun, 20 janvier 2024, Châteaudun.

Châteaudun Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:15:00

fin : 2024-01-20

Venez tester vos connaissances cinématographiques et littéraires autour des films et histoires d’horreur. Réservé aux adultes et adolescents.

Pendant ce temps, les enfants pourront aller écouter des « histoires pour trembler » à l’espace Jeunesse..

Médiathèque de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



