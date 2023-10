Le Mois du Film Documentaire 2023 Médiathèque de Châteaudun Châteaudun, 10 novembre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Rendez-vous à la médiathèque de Châteaudun du 10 au 25 novembre pour une suivre la pro projection de 3 documentaires, tous lauréats d’un César dans le cadre du Mois du documentaire..

Médiathèque de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Join us at the Châteaudun media library from November 10 to 25 for a screening of 3 documentaries, all César winners in the Month of Documentary.

Acuda a la mediateca de Châteaudun del 10 al 25 de noviembre para asistir a la proyección de 3 documentales, todos ellos galardonados con un César, en el marco del Mes del Documental.

In der Mediathek von Châteaudun werden vom 10. bis 25. November im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms drei Dokumentarfilme gezeigt, die alle mit einem César ausgezeichnet wurden.

