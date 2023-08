Le jeu de l’oie de la bibliothèque nationale de France Médiathèque de Châteaubriant Châteaubriant Catégories d’Évènement: Châteaubriant

Loire-Atlantique Le jeu de l’oie de la bibliothèque nationale de France Médiathèque de Châteaubriant Châteaubriant, 16 septembre 2023, Châteaubriant. Le jeu de l’oie de la bibliothèque nationale de France 16 et 17 septembre Médiathèque de Châteaubriant Enfants accompagnés de 3 à 12 ans, sur réservation au 02 40 81 03 33 Le jeu de l’oie de la Bibliothèque nationale de France vous fait découvrir de manière ludique la beauté et la variété de ses collections : Beatrix Potter, Winsor McCay, Jean de Brunhoff, Arthur Rackam ou André Hellé… Selon les cases, des défis ou des actions sont proposés, et des légendes cliquables permettront une exploration en détail dans la bibliothèque numérique Galica. Médiathèque de Châteaubriant 6 Pl. Saint-Nicolas, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

