Métropole de Lyon « De Pierre Poivre jusqu’à Pergaud » Médiathèque de Chassieu Chassieu, 16 septembre 2023, Chassieu. « De Pierre Poivre jusqu’à Pergaud » Samedi 16 septembre, 10h30 Médiathèque de Chassieu « De Pierre Poivre jusqu’à Pergaud » : Balade Urbaine.

Venez découvrir le patrimoine de Chassieu à travers une promenade guidée descendant la rue de la république. Rv sur l’Agora de l’espace Pierre Poivre.

Proposée par l’association Aimer Lire.

Tout public

Médiathèque de Chassieu
62 rue Oreste Zénézini
Chassieu 69680
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

