Métropole de Lyon 40 ans de rugby à Chassieu Médiathèque de Chassieu Chassieu, 15 septembre 2023, Chassieu. 40 ans de rugby à Chassieu 15 et 16 septembre Médiathèque de Chassieu Entrée libre Le rugby se pratique dès l’âge de 3 ans. Qu’on soit petit, grand costaud ou fluet. Un sport devenu olympique qui bénéficie en 2023 d’une belle vitrine avec la coupe du monde accueillie en France. Venez découvrir l’histoire du club de rugby de Chassieu à l’occasion de ses 40 ans d’existence.

En collaboration avec l'association Chassieu Rugby

Médiathèque de Chassieu
62 rue Oreste Zénézini
Chassieu 69680
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

