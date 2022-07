Rencontre avec l’autrice Paula Pigani Médiathèque de Chassieu Chassieu Catégories d’évènement: Chassieu

Métropole de Lyon

Rencontre avec l’autrice Paula Pigani Médiathèque de Chassieu, 16 septembre 2022, Chassieu. Rencontre avec l’autrice Paula Pigani Vendredi 16 septembre, 19h00 Médiathèque de Chassieu Rencontre avec Paula PIGANI, autrice de « Et ils dansaient les dimanches ». Médiathèque de Chassieu 62 rue Oreste Zénézini Chassieu 69680 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Paola Pigani est poétesse, nouvelliste et romancière.

Elle est née dans une famille d’immigrés italiens installés en Charente. A travers son livre « Et ils dansaient le dimanche », elle nous parle d’un pan de la mémoire ouvrière lyonnaise qui mérite d’être aussi fameux que la légende des soyeux : la mémoire des ouvriers italiens de l’usine Tase.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T19:00:00+02:00

2022-09-16T20:30:00+02:00

