Rencontre avec les éditions Bouclard et workshop autour de la typographie Vendredi 17 novembre, 18h30 Médiathèque de Champagné Entrée libre

Thierry Fétiveau, cofondateur de la maison d’édition Bouclard viendra présenter son travail de designer et plus précisément de dessin de ca- ractères typographiques. Car pour cette jeune maison d’édition nantaise généraliste, les livres doivent associer le fond et la forme, du choix du texte, à la qualité du papier en passant par le contour des lettres !

// Bonus // Atelier d’initiation à la sérigraphie les 8 et 15 novembre à 14h

Animation : Atelier La Racle

L’équipe de la médiathèque propose un atelier d’initiation à la sérigraphie autour de la typographie.

À partir de 8 ans.

Informations et inscriptions auprès de la médiathèque.

Ateliers gratuits et ouverts à toutes et tous. Contact : 02 43 50 90 91 mediatheque@ville-champagne.fr

En partenariat avec Sarthe Lecture.

Médiathèque de Champagné 12 Rue Célestin Freinet, 72470 Champagné Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T19:30:00+01:00

