Petits lecteurs Médiathèque de Châlette-sur-Loing, 3 décembre 2022, Chalette-sur-loing. Petits lecteurs 3 décembre 2022 – 3 juin 2023 Médiathèque de Châlette-sur-Loing Petits lecteurs, les rendez-vous à ne pas louper pour la découverte des livres pour les petits. Médiathèque de Châlette-sur-Loing 1 Avenue Jean Jaurès, Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing Découverte du livre à travers des albums.

À partir de 3 ans.

