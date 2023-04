Exposition : La trogne : l’arbre cultivé Médiathèque de Cérilly, 7 mars 2023, Cérilly.

Exposition: La trogne : arbre cultivé, en accès libre à la Médiathèque de Cérilly du 7 Mars au 29 Avril 2023..

2023-03-07 à ; fin : 2023-04-29 . .

Médiathèque de Cérilly Place du Champ de Foire

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition: The trogne : cultivated tree, in free access at the Médiathèque of Cérilly from March 7th to April 29th 2023.

Exposición: La trogne: árbol cultivado, en libre acceso en la Médiathèque de Cérilly del 7 de marzo al 29 de abril de 2023.

Ausstellung: La trogne : arbre cultivé, in der Mediathek von Cérilly vom 7. März bis 29. April 2023 frei zugänglich.

