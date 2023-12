Rencontre avec Vincent Hulin, journaliste sportif et coureur de l’extrême Médiathèque de Cenon Cenon-sur-Vienne, 5 avril 2024, Cenon-sur-Vienne.

Rencontre avec Vincent Hulin, journaliste sportif et coureur de l’extrême Vendredi 5 avril 2024, 20h00 Médiathèque de Cenon Entrée libre

Vincent Hulin, journaliste chez France Bleu, est un coureur à pied depuis 2003 et un coureur d’ultra trail depuis 2012. Durant dix ans, il a participé aux plus grands marathons à travers le monde, puis terminé les courses les plus folles : Diagonale des Fous, Ultra Trail Du Mont Blanc, Marathon des Sables, etc..

Son dernier défi ? La Race Across France, un parcours à vélo de 2500 km, lui qui n’avait jamais fait de grosses sorties vélo ni même monté de col !

De défis sportifs en aventures humaines, récit et portrait d’une personnalité haute en couleur et inspirante.

Médiathèque de Cenon 1 rue de Touraine 86530 Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237076 »}]

2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

