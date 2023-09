Cet évènement est passé Exposition et présentation Livres d’artistes Médiathèque de Cavaillon Cavaillon Catégories d’Évènement: cavaillon

Vaucluse Exposition et présentation Livres d’artistes Médiathèque de Cavaillon Cavaillon, 16 septembre 2023, Cavaillon. Exposition et présentation Livres d’artistes Samedi 16 septembre, 11h00 Médiathèque de Cavaillon Entrée libre Livres d’artistes A l’occasion des journées du patrimoine, des livres originaux et insolites sortent de nos réserves ! Stéphanie Ferrat et Martine Pringuet nous transmettront leur passion pour le livre d’artiste durant la journée, avec un temps fort à 14h30 ! Stéphanie Ferrat développe une oeuvre attentive aux oscillations du vivant, elle utilise des techniques artisanales anciennes, qu’elle décline dans une recherche artistique moderne, nous interrogeant sur la notion de patrimoine actuel. Martine Pringuet, directrice de la médiathèque de Cavaillon pendant de nombreuses années, a constitué le fonds de livres d’artistes de la médiathèque, ajoutant ainsi sa pierre aux fondations de notre patrimoine local. Renseignements :

médiathèque de Cavaillon 04 90 76 21 48 Médiathèque de Cavaillon 60 rue Véran Rousset, 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490762148 http://www.luberonmontsdevaucluse.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Stéphanie Ferrat Détails Catégories d’Évènement: cavaillon, Vaucluse Autres Lieu Médiathèque de Cavaillon Adresse 60 rue Véran Rousset, 84300 Cavaillon Ville Cavaillon Departement Vaucluse Lieu Ville Médiathèque de Cavaillon Cavaillon latitude longitude 43.833282;5.042451

Médiathèque de Cavaillon Cavaillon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cavaillon/