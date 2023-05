Mon herbier des bords de Lède, balade-atelier Médiathèque de Casseneuil Casseneuil Catégories d’Évènement: Casseneuil

Lot-et-Garonne Mon herbier des bords de Lède, balade-atelier Médiathèque de Casseneuil, 3 juin 2023, Casseneuil. Mon herbier des bords de Lède, balade-atelier Samedi 3 juin, 10h00 Médiathèque de Casseneuil Nombre de places limité pour l’atelier : 15 personnes maxi. Balade-atelier en deux séances distinctes : le 3 juin, un parcours commenté à 2 voix sur les rives de la Lède,

le 10 juin, l’élaboration d’un herbier. Une sélection d’ouvrages relatifs aux herbiers sera présentée par la Médiathèque.

En partenariat avec le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot et la Médiathèque de Casseneuil. Médiathèque de Casseneuil 12 avenue Saint-Jean, Casseneuil Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 41 87 73 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 76 33 32 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

