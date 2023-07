La malette à histoires Médiathèque de Carsac-Aillac Carsac-Aillac, 27 juillet 2023, Carsac-Aillac.

Carsac-Aillac,Dordogne

Pour les + de 6 ans de 15h à 16h

Une séance de conte et de jeux (Sur inscription).

2023-07-27 fin : 2023-07-27 16:00:00. .

Médiathèque de Carsac-Aillac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For children over 6 from 3pm to 4pm

A session of storytelling and games (Registration required)

Para niños mayores de 6 años de 15:00 a 16:00

Sesión de cuentos y juegos (inscripción obligatoria)

Für Kinder ab 6 Jahren von 15h bis 16h

Eine Märchenstunde mit Spielen (Auf Anmeldung)

Mise à jour le 2023-06-24 par OT du pays de Fénelon