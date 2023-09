« Détective Rollmops » Mediatheque de Carignan Carignan, 5 décembre 2023, Carignan.

Carignan,Ardennes

Du mardi 05 décembre de 10:00 au samedi 23 décembre à 16:00 « Détec­tive Roll­mops », de Renaud Farace et Olivier Philip­pon­neau.Cette expo­si­tion accom­pagne les enquêtes de Détec­tive Roll­mops de Renaud Farace et Olivier Philip­pon­neau parus aux éditions 3oeil, The Hoochie Coochie et Poly­sty­rène, en présen­tant plusieurs planches dans leur format origi­nal, ainsi que les diffé­rentes étapes de créa­tion de l’ou­vrage, du scéna­rio aux recherches graphiques, en passant par les story-boards, le maté­riel… Les visi­teurs peuvent décou­vrir le travail minu­tieux que consti­tue l’éla­bo­ra­tion d’une BD réali­sée tout en gravures..

Mediatheque de Carignan

Carignan 08110 Ardennes Grand Est



From Tuesday, December 05, 10:00 to Saturday, December 23, 16:00 « Détective Rollmops », by Renaud Farace and Olivier PhilipponneauThis exhibition accompanies the investigations of Détective Rollmops by Renaud Farace and Olivier Philipponneau, published by 3oeil, The Hoochie Coochie and Polystyrène, presenting several plates in their original format, as well as the various stages in the creation of the work, from the script to graphic research, storyboards, equipment? Visitors can discover the painstaking work involved in creating a comic book entirely in etching.

Del martes 05 de diciembre a las 10:00 al sábado 23 de diciembre a las 16:00 « Détective Rollmops », de Renaud Farace y Olivier PhilipponneauEsta exposición acompaña las investigaciones de Détective Rollmops de Renaud Farace y Olivier Philipponneau, publicado por 3oeil, The Hoochie Coochie y Polystyrène, presentando varias planchas en su formato original, así como las distintas etapas de la creación de la obra, desde el guión hasta la investigación gráfica, pasando por los storyboards, los materiales, etc Los visitantes podrán descubrir el minucioso trabajo que supone la creación de un cómic mediante técnicas de grabado.

Diese Ausstellung begleitet die Ermittlungen des Detektivs Rollmops von Renaud Farace und Olivier Philipponneau, die in den Verlagen 3oeil, The Hoochie Coochie und Polystyrène erschienen sind, und zeigt mehrere Tafeln im Originalformat sowie die verschiedenen Etappen der Entstehung des Buches, vom Drehbuch über die Storyboards, das Material bis hin zu den grafischen Recherchen Die Besucher können einen Einblick in die minutiöse Arbeit erhalten, die hinter einem Comic steckt, der komplett aus Radierungen besteht.

