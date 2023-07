Festival Sungeek Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc, 22 août 2023, Carbon-Blanc.

Festival Sungeek 22 – 27 août Médiathèque de Carbon-Blanc

> Du 22 au 27 août au pôle culturel Favols

Venez participer à l’événement gaming gratuit de Carbon-Blanc. Au programme, des sessions de jeux « Super Smash Bros Ultimate » et « Mario Kart 8 Deluxe » coachées par Mika (Mickael Quatrehomme), champion de France de Super Smash Bros Ultimate. Puis rendez-vous samedi pour une compétition palpitante animée par le célèbre Tagazoo. Profitez de cette occasion unique pour apprendre des techniques, des stratégies et des astuces des meilleurs joueurs et mesurez-vous à des concurrents passionnés pour briller en devenant le champion du Sun Geek 2023 ! Et dimanche, venez trouver des trésors à la brocante geek, jouer en famille dans la gaming zone et vous immerger dans un autre univers en réalité virtuelle.

Médiathèque de Carbon-Blanc 33360 avenue vigneau anglade Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T14:30:00+02:00 – 2023-08-22T18:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00