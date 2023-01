Atelier partagé Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Atelier partagé Médiathèque de Carbon-Blanc, 18 janvier 2023, Carbon-Blanc. Atelier partagé Mercredi 18 janvier, 16h00 Médiathèque de Carbon-Blanc Jeunesse et sagesse Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Mercredi 18 janvier 2023, de 16h à 17h30, aura lieu à la médiathèque un premier atelier de rencontre intergénérationnelle porté par l’association FCPE de Carbon-Blanc. Pendant que les séniors lisent des histoires aux enfants, les parents peuvent échanger autour d’un café (0,50€ au profit de la FCPE). Dans la limite des places disponibles.

