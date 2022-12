EXPOSITION JEU Médiathèque de Carbon-Blanc, 4 janvier 2023, Carbon-Blanc.

EXPOSITION JEU 4 – 14 janvier 2023 Médiathèque de Carbon-Blanc

MATHS ET PUZZLES

https://vimeo.com/223426409 Public : Tout public à partir de 4 ans

Modalités : Entrée libre et gratuite. Se présenter à l’accueil de la Médiathèque.

Horaires : du mardi au vendredi de 16h30 à 18h00,

les samedis de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00. Infos :

05 57 77 68 86

culture@carbon-blanc.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T16:30:00+01:00

2023-01-14T18:00:00+01:00

