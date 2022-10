Exposition interactive : Lux in tenebris Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Exposition interactive : Lux in tenebris Médiathèque de Carbon-Blanc, 18 octobre 2022, Carbon-Blanc. Exposition interactive : Lux in tenebris 18 octobre – 19 novembre Médiathèque de Carbon-Blanc Exposition interactive : Lux in tenebris Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine La médiathèque vous propose de participer à une exposition interactive « Lux in tenebris » du 18 octobre au 19 novembre 2022. Plongez dans un thriller médiéval ! En chemin vers la cour de Gaston III de Foix-Béarn, Jehan Froissart et son page (vous) sont surpris par une tempête. Sans coup férir, ils prennent logis pour la nuit. Mais au village, l’atmosphère est ténébreuse… Propulsé dans un thriller/BD médiéval dont vous êtes le héros, vous progressez dans l’histoire, muni d’une tablette et d’un casque audio, afin de démasquer le coupable de cette enquête en réalité augmentée ! « Lux in tenebris » est une exposition interactive sous forme d’escape game, pour les fans de BD et du Moyen-Âge, créée et produite par l’Atelier In8. Entrée libre, à partir de 13 ans / sans réservation / aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Possibilité de jouer en solo ou en tandem.

Durée de jeu : 1 heure.

Dernier départ à 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T14:30:00+02:00

2022-11-19T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Médiathèque de Carbon-Blanc Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc Departement Gironde

Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Exposition interactive : Lux in tenebris Médiathèque de Carbon-Blanc 2022-10-18 was last modified: by Exposition interactive : Lux in tenebris Médiathèque de Carbon-Blanc Médiathèque de Carbon-Blanc 18 octobre 2022 Carbon-Blanc Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde