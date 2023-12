Rendez-vous d’entraide Linux à Cappelle-en-Pévèle Médiathèque de Cappelle-en-Pévèle Cappelle-en-Pévèle Catégories d’Évènement: Cappelle-en-Pévèle

Afin de limiter la surconsommation numérique et lutter contre l'obsolescence programmée des systèmes d'exploitation, l'association CLX propose d'installer un système de remplacement gratuit, en français et sans publicité qui vous permettra de continuer à l'utiliser avec tout le nécessaire pour retrouver vos usages du quotidien (navigation internet, envoi de mail, suite bureautique, vidéos, retouche photos…).

Rendez-vous d'entraide Linux à Cappelle-en-Pévèle
Mercredi 10 janvier 2024, 19h30
Médiathèque de Cappelle-en-Pévèle
16 rue de la Ladrerie, 59242 Cappelle-en-Pévèle
Nord Hauts-de-France

