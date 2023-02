Contes de la terre et des champs Médiathèque de Camors Kamorzh Catégories d’Évènement: Kamorzh

Contes et musique Médiathèque de Camors 18 rue Principale 56330 CAMORS Kamorzh 56330 Mor-Bihan Breizh Il était une fois…approchez et vous entendrez ! Daniel Carré et son compère Michel Tatard ( à la clarinette ) vous méneront à travers champs, par les chemins creux, à la rencontre de bien étranges créatures : korrigans facétieux et autres géants gargantuesques. Un voyage plein de surprises.

Détails Catégories d’Évènement: Kamorzh, Mor-Bihan Autres Lieu Médiathèque de Camors Adresse 18 rue Principale 56330 CAMORS Ville Kamorzh Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Médiathèque de Camors Kamorzh Departement Mor-Bihan

