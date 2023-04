Lecture pour les petits Médiathèque de Camoël, 13 janvier 2023, Camoel.

Lectures par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.

Les lectures sont plutôt destinées aux enfants d’âge « maternelle et élémentaire ».

Ces séances sont OUVERTES A TOUTES ET TOUS!

Médiathèque de Camoël Rue de l'océan 56130 Camoel Camoel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 23 10 15 49 mediatheque.camoel@orange.fr

