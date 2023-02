Le bien-être alimentaire Médiathèque de Brumath “Les Triboques”, 14 avril 2023, Brumath.

Le bien-être alimentaire 14 avril – 24 mai Médiathèque de Brumath “Les Triboques”

Conférence et Atelier “Le ventre un deuxième cerveau”

Médiathèque de Brumath “Les Triboques” 9 rue Jacques Kablé, 67170 Brumath Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est

Au mois d’Avril et Mai : Série de Rencontres autour du bien-être alimentaire, par la MSA d’Alsace, le REDOM et la Mutualité Française.

Au programme :

– Vendredi 14 Avril à 19h30 : Conférence “Le ventre un deuxilème cerveau ?”. Découvrir notre microbiote, allié indispensable pour une bonne digestion et comment en prendre soin.

– Mardi 2 Mai à 19h30 : Atelier “Mes étiquettes à la loupe”. Une initiation pour comprendre de quoi se composent nos produits alimentaires et mieux les choisir.

– Vendredi 5 Mai à 19h30 : Conférence sur l’alimentation “De la couleur dans mon assiette” pour faire le point sur l’équilibre alimentaire.

– Vendredi 12 Mai à 19h30 : Conférence “Vegan, gluten…kesako ?”. Rencontres et échanges pour découvrir et comprendre les différents réglmes alimentaires et les conséquences sur notre santé.

– Mercredi 24 Mai à 10h00 : Atelier Cuisine “Le Banquet des Triboques” avec le partage de savoir-faire autour de la confection de recettes équilibrées.

PUBLIC : Adultes.

et SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de la Médiathèque de Brumath.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T19:30:00+02:00

2023-05-24T12:00:00+02:00

Réalisé par la Médiathèque Les Triboques Brumath