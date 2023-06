Atelier/Rencontre avec Alain Chiche auteur-illustrateur Médiathèque de Briouze Briouze, 4 juillet 2023, Briouze.

Atelier/Rencontre avec Alain Chiche auteur-illustrateur Mardi 4 juillet, 09h45, 14h15 Médiathèque de Briouze réservé aux centres de loisirs

Alain rencontrera les enfants des centres de loisirs

pour leur raconter des histoires en musique. S’en

suivra une découverte de l’art de l’illustration et du

dessin à l’encre !

Ateliers réservés aux centres de loisirs participants.

Dans le cadre de l’Été culturel 2023, le réseau des

médiathèques de Flers agglo ont le plaisir d’accueillir

Alain Chiche pour une série de lectures et d’ateliers à

la découverte de son univers de mots, de notes et de

couleurs !

Auteur et illustrateur d’une soixantaine d’albums pour

la jeunesse, Alain vous présentera ses livres et vous invite à partager en famille

un moment chaleureux pendant lequel vous pourrez écouter des histoires et

vous essayer à l’utilisation des encres et des pinceaux !

Organisé dans le cadre du dispositif Du soleil entre les lignes, porté par

Normandie Livre & Lecture dans le cadre de l’Été culturel 2023 en Normandie,

l’été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et

mise en oeuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie

et les opérateurs nationaux.

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle 61220 BRIOUZE Briouze 61220 Orne Normandie 02 33 62 81 50 https://lesmediatheques.flers-agglo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T09:45:00+02:00 – 2023-07-04T11:45:00+02:00

2023-07-04T14:15:00+02:00 – 2023-07-04T16:00:00+02:00

©Alain Chiche