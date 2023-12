Aux sports citoyens ! Médiathèque de Bretteville L’orgueilleuse, La Croisée des mots Thue et Mue, 10 janvier 2024, Thue et Mue.

Thue et Mue Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

En lien avec le spectacle « Le tir sacré », la médiathèque La Croisée des Mots accueille une exposition des Archives du Calvados intitulée « Aux sports citoyens ! ».

Le sport offre un reflet de notre société. La définition même du mot change selon les époques et ceux qui la formulent, traduisant de profondes mutations sociales et politiques, et la place différente réservée à la culture sportive selon les pays.

Omniprésent dans la société contemporaine, le sport a produit un patrimoine documentaire conséquent, portant sur l’administration et la vie sociale des

clubs, leur communication ou la construction d’équipements. Pour autant, les travaux historiques sur le sujet sont récents, comme si perdurait encore

une forme de distinction entre le corps et l’esprit, rejetant le sport parmi les sujets peu sérieux ou anodins.

Il reste donc beaucoup à découvrir, y compris sur l’histoire du sport calvadosien qui attend encore sa synthèse. Cette [exposition] se veut dès

lors une invitation : invitation à faire cette histoire ; invitation à explorer les archives du sport et les archives sur le sport..

Médiathèque de Bretteville L’orgueilleuse, La Croisée des mots

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-22