Lennomp asampl Médiathèque de Brec’h, 11 mars 2023, Brech. Lennomp asampl Samedi 11 mars, 10h00 Médiathèque de Brec’h Gratuit Rendez-vous autour des livres et de la littérature, qu’elle soit en breton, en français ou dans toute autre langue.

Venez partager vos impressions et le plaisir que vous avez eu à la lecture d’un ouvrage. Médiathèque de Brec’h 2 rue Park ar Fetan 56400 BREC’H Brech 56400 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « degemer@tidouaralre.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00 – 2023-03-11T12:00:00+01:00

