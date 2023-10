Exposition – Qui a refroidi Lemaure ? Médiathèque de Bourg-saint-Bernard Bourg-Saint-Bernard Catégories d’Évènement: Bourg-Saint-Bernard

Haute-Garonne Exposition – Qui a refroidi Lemaure ? Médiathèque de Bourg-saint-Bernard Bourg-Saint-Bernard, 11 novembre 2023, Bourg-Saint-Bernard. Exposition – Qui a refroidi Lemaure ? 11 novembre – 30 décembre Médiathèque de Bourg-saint-Bernard Entrée libre Proposée par la Médiathèque départementale, cette exposition interactive d’un nouveau genre inaugure une manière originale d’appréhender le polar ! Le visiteur est embauché en qualité d’inspecteur stagiaire par Séraphin Limier, légende de la PJ, avec mission de résoudre l’enquête, suite au meurtre du 26 rue Dampierre. Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue représentés par de grands panneaux au graphisme très BD ; Vous collecterez ainsi de nombreux indices, interrogerez les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête vous tiendrez le coupable ! Ainsi cette aventure interactive vous invite à entrer dans une fiction pour en devenir l’un des protagonistes. Une expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en famille… Public adolescent et adultes Médiathèque de Bourg-saint-Bernard 2 CHEMIN DES BODGES 31570 BOURG-SAINT-BERNARD Bourg-Saint-Bernard 31570 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 83 78 43 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

