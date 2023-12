A vous de jouer, à la bibliothèque ! médiathèque de Bois-Blancs Lille, 27 janvier 2024 15:00, Lille.

A vous de jouer, à la bibliothèque ! Samedi 27 janvier 2024, 16h00 médiathèque de Bois-Blancs Entrée libre

Vos bibliothécaires vous mettent au défi, à partir des célèbres albums « Où est Charlie » ?

On espère que vous êtes des jeunes audacieux et perspicaces, car ce jeu d’enquête à la médiathèque demande un bon esprit d’observation et de la réactivité. C’est parti !

médiathèque de Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T16:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:30:00+01:00

BmL-Ville de Lille