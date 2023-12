Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque médiathèque de Bois-Blancs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque médiathèque de Bois-Blancs Lille, 20 janvier 2024 14:00, Lille. Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque Samedi 20 janvier 2024, 15h00 médiathèque de Bois-Blancs Entrée libre Kili et plus, « princes, princesses et chevaliers »

Les histoires de princes, princesses et chevaliers sont très présentes à la maison. Venez découvrir des contes et récits inédits, puis partagez un atelier créatif original. Voilà la recette de l’après-midi idéal à la médiathèque ! médiathèque de Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00 BmL-Ville de Lille-PLSC Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59000 Lieu médiathèque de Bois-Blancs Adresse 36 avenue Marx Dormoy Ville Lille Departement Nord Lieu Ville médiathèque de Bois-Blancs Lille Latitude 50.635729 Longitude 3.033712 latitude longitude 50.635729;3.033712

médiathèque de Bois-Blancs Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/