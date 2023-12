Nuits de la lecture 2024 médiathèque de Bois-Blancs Lille, 19 janvier 2024 17:00, Lille.

Nuits de la lecture 2024 Vendredi 19 janvier 2024, 18h00 médiathèque de Bois-Blancs Entrée libre

Vibrez autour de la pop culture lors de cette conférence manga et sport et découvrez l’éventail de mangas sportifs qui existent depuis longtemps au japon et sont sources d’influence pour beaucoup de jeunes et adultes.

Un succès qui ne faiblit pas avec le temps, avec au programme de la boxe (Ippo, Ashita no Joe, Zero), de l’escalade (K2, Le sommet des dieux) , du football (Captain tsubasa, Olive et Tom) , du basket (Slam Dunk, Kuroko’s basket) , des arts martiaux (Coq de combat, Garoden).

Le tout, confortablement installé à la médiathèque !

médiathèque de Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T19:30:00+01:00

Centre National du Livre – Ministère de la Culture