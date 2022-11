Medialab : Découpeuse Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée Catégories d’évènement: Bettancourt-la-Ferrée

Medialab : Découpeuse Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée, 30 novembre 2022, Bettancourt-la-Ferrée. Medialab : Découpeuse Mercredi 30 novembre, 14h00 Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée

Entrée libre sur inscription

Fablab proposé par la Médiathèque Départementale de Haute-Marne

Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée
rue du Maquis Mauguet 52100 Bettancourt-la-Ferrée

Comprendre les images numériques et voir la technique de

découpage numérique.

Découvrir les formats d’images numériques (bitmap et vectorielles) et

leurs intérêts.

Construire une image vectorielle prête à être découpée.

Pratiquer la découpe numérique sur différents supports : papiers,

cartons, autocollants, transferts pour textiles

