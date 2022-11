Film documentaire « Femmes de la terre » Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée Catégories d’évènement: Bettancourt-la-Ferrée

Haute-Marne

Film documentaire « Femmes de la terre » Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée, 10 novembre 2022, Bettancourt-la-Ferrée. Film documentaire « Femmes de la terre » Jeudi 10 novembre, 14h00 Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée

Entrée libre

Le mois du doc en partenariat avec la Médiathèque Départementale de Haute-Marne handicap moteur mi Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée rue du Maquis Mauguet 52100 Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est Et si le renouveau paysan était porté par les femmes ?

Engagées, solidaires, actives, les « femmes d’agriculteurs » d’hier sont chefs d’entreprise aujourd’hui. Ces femmes se battent au quotidien pour moderniser les exploitations et les ouvrir sur le monde extérieur.

Seraient-elles en train d’apporter un nouveau souffle à l’agriculture française ?

Au-delà de l’histoire de l’émancipation des fermières, le film dresse le portrait d’une agriculture qui a considérablement changé, dans laquelle les femmes jouent un rôle essentiel pour vivre et produire en respectant les êtres et la terre qui les portent.

Un film de Jean-Pierre Vedel, 52 mn — TGA Production – 2019

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T14:00:00+01:00

2022-11-10T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bettancourt-la-Ferrée, Haute-Marne Autres Lieu Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée Adresse rue du Maquis Mauguet 52100 Bettancourt-la-Ferrée Ville Bettancourt-la-Ferrée Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée Departement Haute-Marne

Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bettancourt-la-ferree/

Film documentaire « Femmes de la terre » Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée 2022-11-10 was last modified: by Film documentaire « Femmes de la terre » Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée 10 novembre 2022 Bettancourt-la-Ferrée Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée

Bettancourt-la-Ferrée Haute-Marne