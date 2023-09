Atelier création plastique (6-10ans) Médiathèque de Bergerac Bergerac, 25 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

ATELIER CRÉATION PLASTIQUE : animé par Anne Lechevallier, pour les 6/10 ans. En lien avec l’exposition « c’est peut-être… »

Gratuit sur inscription.

25 octobre: C’est peut-être …

Après avoir choisi un élément naturel séché proposé, les enfants écrivent un court texte commençant par C’est peut-être … et illustre leur création littéraire à l’aide de collages de papiers, de dessins et l’intégration de l’élément naturel..

2023-10-25

Médiathèque de Bergerac Place Bellegarde

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



PLASTIC CREATION WORKSHOP: led by Anne Lechevallier, for 6/10 year-olds. In connection with the « c’est peut-être… » exhibition

Free with registration.

october 25: C?est peut-être…

After choosing a proposed dried natural element, children write a short text starting with C?est peut-être … and illustrate their literary creation with paper collages, drawings and the integration of the natural element.

TALLER DE CREACIÓN PLÁSTICA: dirigido por Anne Lechevallier, para niños de 6/10 años. En relación con la exposición « c’est peut-être… »

Gratuito previa inscripción.

25 de octubre: C’est peut-être…

Tras elegir uno de los elementos naturales desecados propuestos, los niños escribirán un breve texto a partir de C?est peut-être … e ilustrarán su creación literaria mediante collages de papel, dibujos y la integración del elemento natural.

ATELIER CRÉATION PLASTIQUE: geleitet von Anne Lechevallier, für 6/10-Jährige. In Verbindung mit der Ausstellung « c’est peut-être… »

Kostenlos nach Anmeldung.

25. Oktober: C?est peut-être …

Nachdem die Kinder einen der vorgeschlagenen getrockneten Naturstoffe ausgewählt haben, schreiben sie einen kurzen Text, der mit C?est peut-être … beginnt und illustrieren ihre literarische Kreation mit Hilfe von Papiercollagen, Zeichnungen und der Integration des Naturstoffs.

Mise à jour le 2023-09-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides