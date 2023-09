Spectacle jeune public : Mangouyé Médiathèque de Bélus Bélus, 4 novembre 2023, Bélus.

Bélus,Landes

Conte musical jeune public :

Dans un petit village de brousse au cœur du Burkina Faso, sous l’arbre à palabres, le vieux sage révèle un secret aux habitants.

Avec la Cie Txikan

Dès 5 ans

Gratuit / Sur réservation.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 17:30:00. EUR.

Médiathèque de Bélus

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Musical tale for young audiences:

In a small bush village in the heart of Burkina Faso, under the palaver tree, the wise old man reveals a secret to the inhabitants.

With Cie Txikan

Ages 5 and up

Free / On reservation

Cuento musical para público infantil:

En una pequeña aldea de matorrales en el corazón de Burkina Faso, bajo el árbol del palaver, el viejo sabio revela un secreto a los aldeanos.

Con Cie Txikan

A partir de 5 años

Gratuito / previa reserva

Musikalisches Märchen für junge Zuschauer :

In einem kleinen Buschdorf im Herzen von Burkina Faso enthüllt der alte Weise unter dem Palaverbaum den Bewohnern ein Geheimnis.

Mit der Cie Txikan

Ab 5 Jahren

Kostenlos / Mit Reservierung

