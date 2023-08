Jeu de rôle et enquête Les douzes travailleurs d’Hercule Médiathèque de Bélus Bélus, 7 octobre 2023, Bélus.

Bélus,Landes

Pendant une heure et demie, les jeunes interprètent un rôle avec des objectifs spécifiques. Ils naviguent dans une histoire mythique sur les travaux d’Hercule, dénouent les énigmes nécessaires à l’avancée du jeu et s’approprient la signification des mythes..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 16:30:00. EUR.

Médiathèque de Bélus

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



For an hour and a half, youngsters play a role with specific objectives. They navigate through a mythical story about the labors of Hercules, unraveling the riddles necessary to advance the game, and appropriating the meaning of the myths.

Durante una hora y media, los jóvenes interpretan un papel con objetivos concretos. Navegan a través de una historia mítica sobre los trabajos de Hércules, desentrañando los enigmas necesarios para hacer avanzar el juego y comprendiendo el significado de los mitos.

Eineinhalb Stunden lang spielen die Jugendlichen eine Rolle mit spezifischen Zielen. Sie navigieren durch eine mythische Geschichte über die Arbeiten des Herkules, entschlüsseln die für den Spielfortschritt notwendigen Rätsel und eignen sich die Bedeutung der Mythen an.

