Lecture théâtralisée « Le soldat et la ballerine » Médiathèque de Bellenaves – 1 rue des Ecoles, 14 juin 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Le théâtre des Îlets, centre dramatique national de Montluçon, se

déplace à la médiathèque de Bellenaves, pour une lecture théâtralisée du texte « Le soldat et la ballerine » de Roland Schimmelpfennig, mis en voix par Pascal Antonini. Sur réservation..

2023-06-14 à 15:30:00 ; fin : 2023-06-14 . .

Médiathèque de Bellenaves – 1 rue des Ecoles

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Théâtre des Îlets, Montluçon’s national drama center, visits the

comes to the Bellenaves media library for a staged reading of Roland Schimmelpfennig’s « Le soldat et la ballerine », directed by Pascal Antonini. Reservations required.

El Théâtre des Îlets, centro dramático nacional de Montluçon, llega a la

llega a la mediateca de Bellenaves para una lectura dramatizada de « Le soldat et la ballerine » de Roland Schimmelpfennig, dirigida por Pascal Antonini. Reserva obligatoria.

Das Théâtre des Îlets, das nationale Dramazentrum in Montluçon, besucht

in die Mediathek von Bellenaves, für eine szenische Lesung des Textes « Der Soldat und die Ballerina » von Roland Schimmelpfennig, vertont von Pascal Antonini. Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de tourisme Val de Sioule