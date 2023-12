Atelier créatif de Noël Médiathèque de Bellême, anciennes écoles, place de la liberté Bellême, 4 décembre 2023, Bellême.

Bellême,Orne

Venez fabriquer vos décorations de Noël !

Un atelier où chaque enfant sera invité à créer de jolies décorations en argile pour décorer son sapin. Divers petits ateliers créatifs seront également animés par les bibliothécaires.

Ouvert aux enfants de 5 à 12 ans – Gratuit – Réservation obligatoire..

Médiathèque de Bellême, anciennes écoles, place de la liberté

Bellême 61130 Orne Normandie



Come and make your own Christmas decorations!

A workshop where each child will be invited to create pretty clay ornaments to decorate his or her Christmas tree. The librarians will also be leading a variety of small creative workshops.

Open to children aged 5 to 12 ? Free – Reservations required.

¡Ven a hacer tus propios adornos navideños!

En este taller, se invitará a los niños a crear bonitos adornos de arcilla para decorar su árbol de Navidad. Los bibliotecarios también dirigirán una serie de talleres creativos.

Abierto a niños de 5 a 12 años Gratuito – Imprescindible reservar.

Kommen Sie und stellen Sie Ihre Weihnachtsdekorationen her!

Ein Workshop, in dem jedes Kind eingeladen wird, hübschen Schmuck aus Ton herzustellen, um seinen Baum zu schmücken. Verschiedene kleine kreative Workshops werden auch von den Bibliothekarinnen geleitet.

Offen für Kinder von 5 bis 12 Jahren ? Kostenlos – Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-29 par CdC des Collines du Perche Normand