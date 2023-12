Atelier : heure du code Médiathèque de Beaulieu St-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

ST ETIENNE Atelier : heure du code Médiathèque de Beaulieu St-Étienne, 20 décembre 2023 13:00, St-Étienne. Atelier : heure du code Mercredi 20 décembre, 14h00 Médiathèque de Beaulieu [Atelier de programmation] Localisation : Beaulieu (maison des projets)

Catégorie : Culture numérique

Conditions : Tous publics, à partir de 9 ans.

– Le 20/12/2023 à 14:00 Venez vous initier à la programmation de façon ludique. Entrée libre Source: https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/AGENDA/1533/atelier-heure-du-code Médiathèque de Beaulieu 11, boulevard Karl Marx 42100 Saint-Etienne St-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/AGENDA/1533/atelier-heure-du-code »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00 Programmation Code Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Loire, ST ETIENNE Autres Code postal 42100 Lieu Médiathèque de Beaulieu Adresse 11, boulevard Karl Marx 42100 Saint-Etienne Ville St-Étienne Departement Loire Lieu Ville Médiathèque de Beaulieu St-Étienne Latitude 45.424713 Longitude 4.410625 latitude longitude 45.424713;4.410625

Médiathèque de Beaulieu St-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-etienne/