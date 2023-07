Exposition virtuelle : « La Belle et Folle époque du sport au Pays basque : l’hippodrome de la Barre et la pelote basque » Médiathèque de Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Exposition virtuelle : « La Belle et Folle époque du sport au Pays basque : l’hippodrome de la Barre et la pelote basque » Médiathèque de Bayonne Bayonne, 15 septembre 2023, Bayonne. Exposition virtuelle : « La Belle et Folle époque du sport au Pays basque : l’hippodrome de la Barre et la pelote basque » 15 – 17 septembre Médiathèque de Bayonne Gratuit. Entrée libre. Focus en ligne du 1er au 30 septembre. En Pays basque, les sports hippiques et la pelote basque dans ses diverses spécialités ont suscité l’engouement de la société mondaine. Courses et parties de pelote étaient des évènements où cette bonne société devait être vue, symboles d’un monde moderne et élégant. En ces débuts du XXe siècle, Côte et Pays basque basent une partie de leur intérêt touristique sur la variété et la qualité des attractions qu’ils proposent. Le sport tient une place prépondérante au sein des festivités et la presse s’en fait le relais.

Découvrez dans les collections cette histoire de notre patrimoine sportif. https://mediatheque.bayonne.fr/iguana/www.main.cls?surl=patrimoine

https://www.bilketa.eus/ Médiathèque de Bayonne 10 rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 59 17 13 https://mediatheque.bayonne.fr/iguana/www.main.cls?surl=home [{« link »: « https://mediatheque.bayonne.fr/iguana/www.main.cls?surl=patrimoine »}, {« link »: « https://www.bilketa.eus/ »}] https://mediatheque.bayonne.fr/iguana/www.main.cls?surl=patrimoine La médiathèque centre-ville vous accueille à proximité de la cathédrale. Dans ses 4 000 m2, vous pouvez consulter sur place et emprunter des livres, magazines, CD, DVD, liseuses, aller sur internet, visiter des expositions ou participer à des animations (« Mes premières histoires », « La malle aux histoires», marionnettes, ateliers, la séance du mercredi…). La quasi-totalité de ces collections sont visibles via le catalogue en ligne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 ©Médiathèque de Bayonne Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Médiathèque de Bayonne Adresse 10 rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Médiathèque de Bayonne Bayonne

Médiathèque de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/